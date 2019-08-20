Из-за сильной турбулентности пострадали 35 пассажиров летевшего в Мадрид самолета

16:54 | 21.08.2019

Свыше 30 пассажиров пострадали из-за сильной турбулентности во время рейса Маврикий – Мадрид, сообщает газета El Mundo. Инцидент произошел во вторник вечером с самолетом Airbus A330-343.



По данным издания, во время полета самолет попал в зону турбулентности и резко потерял около 300 метров высоты, из-за чего многие туристы ударились головой, получили ушибы и травмы. Пилотам удалось вывести самолет из пике. После посадки в Мадриде 35 пассажирам была оказана медицинская помощь. Некоторых из них были госпитализировали.

© «Вечерние ведомости»