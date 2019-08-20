Россия и мир
16:54 | 21.08.2019
Из-за сильной турбулентности пострадали 35 пассажиров летевшего в Мадрид самолета
По данным издания, во время полета самолет попал в зону турбулентности и резко потерял около 300 метров высоты, из-за чего многие туристы ударились головой, получили ушибы и травмы. Пилотам удалось вывести самолет из пике. После посадки в Мадриде 35 пассажирам была оказана медицинская помощь. Некоторых из них были госпитализировали.
© «Вечерние ведомости»
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