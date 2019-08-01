Дональд Трамп обвинил компанию Google в манипуляциях на выборах в пользу Хиллари Клинтон

17:32 | 20.08.2019

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter обвинил компанию Google в манипуляциях на выборах. «Только что вышел доклад. Google своими манипуляциями добавил от 2,6 млн до 16 млн голосов Хиллари Клинтон в 2016 году. И это говорят сторонники Клинтон, а не сторонники Трампа», — написал президент, передает РБК. Американский лидер, ссылающийся на некий доклад, считает, что против корпорации по данному факту стоит подать судебный иск.



Трамп не пояснил, кто именно привел такие данные, но разместил хештег Judicial Watch — консервативного фонда, отрицающего свои связи с партиями.

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