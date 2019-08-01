Песков раскрыл подробности встречи Путина и Макрона 19 августа

17:16 | 20.08.2019

Пресс-секретарь президента России Песков раскрыл подробности встречи президентов Франции и России 19 августа. Он назвал состоявшиеся переговоры Путина и Макрона «весьма насыщенным с точки зрения содержания, весьма конструктивным и доверительным диалогом»: «Сверили часы по основным вопросам как двухсторонней, так и международной повестки дня», передает «Ведомости».



«Это не значит, что собеседники соглашались друг с другом, но они последовательно демонстрировали свою политическую волю обсуждать все проблемы: и те, по которым есть совпадения мнений, и те, по которым есть разногласия», — сказал Песков.



Стороны обсудили основные вопросы двусторонней и международной повестки дня, проблемы климата, освоение Арктики, но особое внимание они уделили ситуации на Украине, подчеркнул он.

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