Федеральная антимонопольная служба оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей

17:03 | 20.08.2019

Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей за трансляцию рекламы, громкость которой превышает допустимый законодательством уровень, передает Kp.ru. Уточняется, что громкость превышала норму на уровень от 1,6 дБ до 9,6 дБ.



Отметим, что максимальный размер штрафа за подобное нарушение составляет 500 тыс. рублей.

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