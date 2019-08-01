В Кремле назвал информацию о радиоактивном облаке под Архангельском абсурдом

16:57 | 20.08.2019

Разговоры о неком радиоактивном облаке после взрыва на военном полигоне в Архангельской области — абсурд. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Песков, передает «Интерфакс».



«Предлагаю вам ориентироваться на заявления, которые в этой связи сделал вчера президент, который сказал, что никакой опасности нет… Все власти работают, с тем чтобы не допустить какой-то опасности малейшей для граждан России в связи с этой нештатной ситуацией», - сказал Песков.



Анимированная карта, на которой изображено, как могло распространяться радиоактивное облако, была опубликована в Twitter-аккаунте исполнительного секретаря Организации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытания Лассина Зербо. Он также сообщил, что станции в Дубне и Кирове перестали работать через два дня после аварии. Российские чиновники объяснили это проблемами с сетью и связью, напоминает lenta.ru.

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