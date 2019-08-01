16:52 | 20.08.2019

Новейший российский ударный беспилотник «Альтиус-У» совершил первый полет. Об этом 20 августа сообщили в Минобороны России. Полет длился 32 минуты на высоте до 800 метров в автоматическом режиме на одном из испытательных аэродромов. Все системы комплекса отработали штатно, отметили в ведомстве.



«Альтиус» относится к классу средневысотных беспилотных летательных аппаратов большой продолжительности полета — в воздухе он может провести больше суток. Масса БПЛА — 6 т.

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