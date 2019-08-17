Составлен рейтинг самых тихих и шумных городов России

11:50 | 19.08.2019

Самыми тихими городами России являются Гурьевск в Калининградской области и Ейск в Краснодарском крае. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на составленный аналитиками портала Domofond.ru рейтинг 200 российских городов по уровню тишины. Исследователи опросили более 90 тысяч жителей российских городов, предлагая им ответить на утверждение «Я живу в тихом районе, шум на улице меня практически не беспокоит», выразив уровень своего согласия с ним по десятибальной шкале.



Гурьевск получил оценку в 8,4 балла, Ейск — 7,9. Замкнул тройку лидеров Михайловск (Ставропольский край) с 7,8 балла. В десятку также вошли такие приморские города, как Геленджик (7,8 балла) и Туапсе (7,5 балла), а также Ессентуки (7,6 балла) и Майкоп (7,5 балла).



Самыми шумными городами оказались Киселевск (Кемеровская область) — 4,3 балла, Ленинск-Кузнецкий (5,2 балла), подмосковная Электросталь (5,3 балла), Волжский (Волгоградская область), Якутск (Якутия), а также Лобня и Клин (Московская область) с одинаковой оценкой в 5,5 балла.



Санкт-Петербург и Москва оказались в середине рейтинга: (106 и 129 места соответственно).

© «Вечерние ведомости»