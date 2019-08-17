Россия и мир
11:43 | 19.08.2019
Премьер-министр Дании прокомментировала «идею» продажи Гренландии США
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп высказывал идею о покупке Гренландии.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
12:55 | 19.08.2019
До конца 2019 года в Курганской области сдадут 8 новых детских садов
12:45 | 19.08.2019
В ближайшие три дня сохранится высокая пожарная опасность в Зауралье
12:30 | 19.08.2019
Ушел в лес и пропал: в Первоуральске ищут мужчину
11:53 | 19.08.2019
В Екатеринбурге в начале недели будет пасмурно, но тепло
11:13 | 19.08.2019
Проект программы ускоренного социально-экономического развития Зауралья внесут в кабмин осенью
11:12 | 19.08.2019
На станции метро в Екатеринбурге женщина легла на рельсы
10:00 | 19.08.2019
В уральской столице объявили победителя чемпиона мира по матчевым гонкам
09:40 | 19.08.2019
В Екатеринбурге на Щорса столкнулись автомобили. Есть пострадавшие
09:20 | 19.08.2019
В Екатеринбурге нашлась девушка-подросток, пропавшая в День города
23:09 | 18.08.2019
На трассе под Артемовском произошло ДТП с двумя погибшими
23:07 | 18.08.2019
В Екатеринбурге прошёл немецко-армянский музыкальный вечер
18:16 | 18.08.2019
Ушла в День города и не вернулась: в Екатеринбурге ищут пропавшую девушку-подростка
17:11 | 18.08.2019
На чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге выступит Андрей Замковой
16:24 | 18.08.2019
Пару из Екатеринбурга признали «Золотой семьёй» года в России
16:06 | 18.08.2019
В Свердловской области на Белоярской АЭС отключили энергоблок
14:26 | 18.08.2019
В День города екатеринбургские полицейские научили детей безопасному поведению на дорогах
13:46 | 18.08.2019
Из главного храма Вооруженных сил в Екатеринбург привезут икону «Спас Нерукотворный»
13:00 | 18.08.2019
Екатеринбургский школьник завоевал диплом на международном математическом турнире в Сербии
12:04 | 18.08.2019
В Серове произошла авария с участием двух автомобилей «ВАЗ»
09:25 | 18.08.2019
В Екатеринбурге ночью на улице Белинского таксист сбил пьяную женщину
09:09 | 18.08.2019
Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днём воздушного флота
02:32 | 18.08.2019
Пермские летчики в составе сборной России стали вице-чемпионами Европы
02:31 | 18.08.2019
Инспекция госжилнадзора Пермского края вернула жителям более 15 млн рублей за некорректные «платежки»
02:29 | 18.08.2019
Пермский зоопарк проведет «День открытых дверей» для людей с ограниченными возможностями здоровья
20:16 | 17.08.2019
Возле ЕКАДа произошло ДТП, в котором пострадали двое детей
19:19 | 17.08.2019
«Крылья Советов» обыграли «Урал» со счётом 1-3
18:21 | 17.08.2019
В Екатеринбурге на перекрестке улиц Мира и Первомайской произошло ДТП с участием двух автомобилей
17:43 | 17.08.2019
Пилот A321 нанёс первый удар по мячу на матче «Урал»- «Крылья советов»
17:16 | 17.08.2019
В Екатеринбурге открылся танцевальный Фестиваль #DANCEEKB