Премьер-министр Дании прокомментировала «идею» продажи Гренландии США

11:43 | 19.08.2019

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью газете Sermitsiaq исключила возможность продажи США Гренландии. «Гренландия не датская. Она гренландская. И она не продается... Надеюсь, США это несерьезно», - заявил датский премьер.



Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп высказывал идею о покупке Гренландии.

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