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11:34 | 19.08.2019

Минпросвещения рекомендовало ограничить использование мобильных в школах

Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Об этом заявили в пресс-службе Минпросвещения.

В материале указывается, что руководству школ рекомендуется предусмотреть «целесообразность перевода устройств мобильной связи в режим «без звука» при входе в образовательную организацию, а также ограничить использование школьниками устройств мобильной связи во время учебного процесса». При этом необходимо также предусмотреть места для хранения мобильных телефонов, а также согласовать способы связи родителей с учениками на случай непредвиденных обстоятельств, передает "Ведомости".

Как отмечает министерство, рекомендации подготовлены на основании анализа международного опыта использования гаджетов школьниками, а также по итогам опроса учеников, педагогов и родителей.

© «Вечерние ведомости»

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