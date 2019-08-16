Россия и мир
14:52 | 17.08.2019
Фото: Ruptly
BAZA опубликовала расшифровку переговоров пилотов севшего на кукурузное поле Аirbus 321 с диспетчерами
Интернет-издание Baza опубликовало переговоры пилотов аварийного Аirbus 321 «Уральских авиалиний» с авиадиспетчерами во время вылета из Москвы и запроса на аварийную посадку после отказа одного из двигателей.
Судя по переговорам с диспетчерами, пилоты подали сигнал аварийной ситуации и доложили об отказе одного из двигателей практически сразу после взлёта. Стоит отметить, что диспетчеры, в свою очередь, перед взлётом несколько раз предупредили пилотов об «отдельных перелётах птиц», но судя по всему, это не вызвало опасений, ни у диспетчерских служб, ни у пилотов самолёта. Что впрочем, и не удивительно, появление и поведение птиц предсказать сложно, а порой и невозможно. Кстати, за два часа до аварийной посадки Аirbus 321, диспетчеры просят аэродромные службы проверить 12-ю полосу, именно ту с которой и взлетел самолёт, на наличие птиц.
Ниже мы приводим расшифровку переговоров пилотов с диспетчерскими службами опубликованную изданием Baza.
Обозначения:
Гордый — радиопозывной аэропорта Жуковский.
СЖР178 — позывной борта рейса U6178.
ПАН-ПАН — сигнал аварийной ситуации.
Переговоры пилота с диспетчером аэропорта:
06:00:32 — 06:01:45
Пилот: Гордый руление, доброе утро, СЖР 178 на стоянке, разрешите погоду и условия выхода на Симферополь.
Диспетчер: Гордый, доброе утро. На вылет 12-я полоса, ветер 110 градусов, 5 метров, видимость 7 километров, нижний край не определён, QNH 1008, QFE 994, температура 16 градусов, коэффициент сцепления 0,5, отдельные перелёты птиц. На вылет рассчитывайте 12-ю полосу. Разрешено согласно плану на Симферополь по курсу взлёта набирайте 900 метров, связь с Гордым 125,25. Сквок будет дополнительно.
Пилот: Информацию принял. Полоса в работе 12-я. По прямой набираем 900, работаем 125,25. Сквок дополнительно, СЖР178.
Диспетчер: Всё верно.
06:05:38 — 06:05:54
Пилот: Разрешите буксировку и запуск.
Диспетчер: Буксировку на вторую точку разрешаю, запуск по готовности.
Пилот: На вторую разрешили, запуск по готовности, СЖР 178.
06:09:25 — 06:09:46
Пилот: СЖР 178, Прошу руление.
Диспетчер: СЖР 178, предварительный ВПП 12 разрешаю. ВПП 12 за машиной сопровождения на В7.
Пилот: Предварительный полосы 12 разрешили, по В7 за машиной сопровождения.
06:11:20 — 06:11:38
Пилот: СЖР 178, предварительный полосы 12.
Диспетчер: СЖР 178, работайте. Счастливого пути!
Пилот: Работа. 125,250. Спасибо большое, и вам всего доброго!
06:11:39 — 06:11:57
Пилот: Гордый старт, СЖР 178, предварительный ВПП 12.
Диспетчер: СЖР 178, доброе утро! Занимайте исполнительный ВПП 12. Ветер у земли 110 градусов, 4 метра в секунду.
06:12:28 — 06:12:51
Пилот: СЖР 178. К взлёту готов.
Диспетчер: ВПП 12. Взлёт разрешаю, отдельные перелёты птиц. СЖР 178: ВПП 12, взлетаю, СЖР 178.
06:14:10 — 06:14:21
Пилот: СЖР, ПАН ПАН, ПАН ПАН, ПАН ПАН, СЖР.
06:14:29 — 06:14:39
Диспетчер: СЖР 178.
Пилот: ПАН ПАН, ПАН ПАН, ПАН ПАН, СЖР 178. One engine failure.
Деспетчер: SVR 178, your decision.
06:14:55 — 06:15:09
Пилот: Разрешите обратным разворотом. Высота.
Диспетчер: Разрешил обратным заход.
Пилот: Обратным заход разрешили, СЖР 178.
Но разворачивать самолёт и возвращаться обратно в аэропорт пилоты не стали. Как рассказал позже командир воздушного судна Дамир Юсупов, вернуться они хотели когда забарахлил и отказал один двигатель, но после того как стало ясно, что второй двигатель тоже начал терять мощность, а скорость самолёта начала падать, пришлось садиться на находившееся прямо по курсу самолёта кукурузное поле. Скорость принятия решения была настолько высока, что диспетчеры даже не сразу поняли того, что самолёт уже приземлился.
06:15:49 — 06:15:57
Диспетчер: СЖР 178 Гордому.
Пилот: Свердловский, просим скорую помощь и службу спасения.
Диспетчер: Ожидаем. Высота ваша и сколько пассажиров на борту?
Пилот: Высота. Мы выполнили, сели за полосой. Пассажиров 226 и семь членов экипажа.
Диспетчер: Ещё раз повторите.
Пилот: 226 и 7 членов экипажа.
Диспетчер: 226 пассажиров и 7 членов экипажа?
Пилот: 7 членов экипажа.
06:16:52 — 06:16:57
Диспетчер: СЖР 178, где находитесь?
Пилот: Минуту, СЖР 178. Аварийный маяк сработал?
Диспетчер: Ещё раз. Повторите.
Пилот: Аварийный маяк у нас сработал?
Диспетчер: Нет, не сработал.
06:18:11 — 06:18:22
Диспетчер: Наблюдаю сию, СЖР 178.
Пилот: Не отвлекайте, у нас эвакуация пассажиров.
06:19:18 — 06:19:45
Диспетчер: СЖР 178, доложите обстановку.
Пилот: Все пассажиры эвакуированы, СЖР 178.
Диспетчер: Пострадавшие, жертвы, подскажите.
Пилот: Жертв нет, пострадавших попозже.
Диспетчер: Понял, попозже.
06:25:36 — 06:27:31
Диспетчер: СЖР 178 Гордому.
Пилот: На приёме.
Диспетчер: СЖР 178, не подскажете количество пострадавших?
Пилот: Пострадавших нет.
Диспетчер: СЖР 178, вас понял, пострадавших нет. Все эвакуированы, правильно понимаю?
Пилот: Все эвакуированы. Вы нашли наше местонахождение? Мы маяк аварийный включили.
Диспетчер: Все аварийные службы оповещены.
Пилот: Спасибо.
06:48:10 — 06:48:29
Пилот: На приёме, СЖР 178. На приёме. На приёме.
Диспетчер: СЖР 178, а не подскажете ваше местоположение?
Пилот: Минуточку.
Пилот: СЖР 178.
Диспетчер: Ответил Гордый, СЖР 178.
Пилот: Координаты.
ЭВС: 30.46.55.7’ северной широты. 38̊15,7 восточной долготы.
Диспетчер: Широты ещё раз подскажите.
Пилот: 55̊30,6 северной широты, 38̊15,2 восточной долготы.
Диспетчер: СЖР 178, ещё раз широты подскажите, пожалуйста.
Пилот: Координаты 55̊.
Диспетчер: Есть.
Пилот: 6 северной широты.
Диспетчер: Есть 6.
Пилот: 15 точка 2 восточной долготы.
Диспетчер: Всё принял.
Два часа до ЧП. Переговоры диспетчера с наземными службами. Диспетчер просит осмотреть полосу, причём акцентирует внимание на проверку наличия птиц:
04:13:40
Диспетчер: 03, Гордому.
03: Ответил.
Д: Проедем, осмотрим полосу.
03: Понял, выезжаю.
Диспетчер: Особенно «Ловушку» (сопряжение МРД3 с ВПП 12/30) и район «В7» наличие птиц. Хотя вряд ли, но всё-таки.
03: Выезжаю.
Переговоры диспетчера с наземными службами после посадки аварийного борта:
06:46:28
05: Гордый 05-му.
Д: Ответил Гордый.
05: Нам за пассажирами посылать автобус рампортовский или не нужно?
Д: Нужно, естественно, пассажиров эвакуировать чем-то.
05: Принял. Автобусы отправляем. Я правильно понял, ещё раз — в районе дальнего привода, где рыбаки?
Д: Примерно да.
05: Принял.
07:06.04
05: Гордый 05.
Д: Ответил.
05: Мы остаёмся здесь или по местам службы разъезжаемся, что у нас с готовностью?
Д: Ребят, вам координаты выдали, самолёт упал за полосой. Вы что, где вы остаётесь?! Выдвигайтесь туда. Пожарные машины стоят на месте. Остальные машины аварийно-спасательные все выдвигаются туда.
05: Аварийно-спасательная служба вся туда уже уехала.
Д: Ну все остальные стоят ждут на месте тогда.
05: Принял. Стоят на месте.
Отметим, что первое сообщение «ПАН ПАН» от пилота прозвучало в 06:14:10. Спустя полторы минуты после этого, в 06:15:49, когда диспетчер запрашивает высоту, на которой находится самолёт, командир корабля сообщает о том, что они сели. А уже через четыре минуты после посадки, докладывает, что «все пассажиры эвакуированы».
© «Вечерние ведомости»
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