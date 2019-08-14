Дональд Трамп предложил Си Цзиньпину встретиться и обсудить протесты в Гонконге

11:28 | 15.08.2019

Президент США Дональд Трамп предложил председателю КНР Си Цзиньпину встретиться и обсудить ситуацию с протестами в Гонконге. Об этом он сообщил в своем Twitter.



«Я знаю президента Китая Си очень хорошо. Он прекрасный лидер, который очень уважает свой народ. Он также хорош в «жестком деле». У меня нет ни малейших сомнений, что если президент Си хочет быстро и гуманно решить гонконгскую проблему, то он может это сделать. Личная встреча?» — говорится в сообщении американского президента.



Как напоминает russian.rt.com, ранее в Госдепартаменте призвали Китай сохранить высокую автономию Гонконга и отказаться от насильственного подавления протестов.

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