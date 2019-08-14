В ходе беспорядков в тюрьме в Калифорнии пострадали более 50 заключённых

11:22 | 15.08.2019

Более 50 заключённых пострадали в результате беспорядков в тюрьме американского города Соледад (штат Калифорния). Об этом сообщает The Californian со ссылкой на Управление исправительных учреждений штата.



В драке принимали участие не менее 200 заключенных. Охрана применила химикаты, чтобы разогнать толпу, отказавшуюся подчиниться приказам. Известно, что работники учреждения не пострадали.

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