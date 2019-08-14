В доме миллиардера Джеффри Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье

11:03 | 15.08.2019

Нарисованный портрет бывшего президента США Билла Клинтона в женской одежде обнаружили в доме миллиардера Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на источник.



На картине Клинтон позирует в Овальном кабинете в Белом доме в платье, похожем на платье Моники Левински или Хиллари Клинтон на церемонии вручения награды Кеннеди-центра. Экс-президент на картине улыбается и показывает пальцем на зрителя. Картину написала художница Петрина Райан-Клейд. Неизвестно, купил ли Эпштейн оригинал, или же у него на стене висела копия.



Эпштейн был задержан 6 июля в Нью-Йорке. Он обвинялся в том, что создал криминальную сеть, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать и издеваться над десятками несовершеннолетних девушек. В начале августа Эпштейн покончил с собой в тюрьме.

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