В сирийской провинции Идлиб боевики сбили самолёт Су-22 сирийских ВВС

10:42 | 15.08.2019

Боевики сбили в провинции Идлиб в Сирии самолёт Су-22 сирийских ВВС. Об этом сообщает Гостелевидение Сирии, ссылаясь на военный источник.



Самолет был сбит 14 августа ракетой в районе Тамания. Судьба пилота пока остается неизвестной. Задачей самолета было уничтожение штабов террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), пишет «РИА Новости».

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