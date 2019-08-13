«Краснодар» победил «Порту» со счетом 3:2 и вышел в следующий раунд Лиги чемпионов

12:58 | 14.08.2019

«Краснодар» добился победы в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против «Порту». Встреча завершилась со счетом 3:2.



Первый мяч в игре забил игрок «Краснодара» Тони де Вилена уже на третьей минуте матча. На 13-й минуте его успех закрепил Магомед-Шапи Сулейманов. И он же забил третий гол - на 34-й минуте, доведя счёт до разгромных 0:3. Только во втором тайме португальцам удалось размочить счёт — на 57-й минуте матча это сделал Зе Луиш. Мяч, ставший последним в этой игре, забил Луис Диас на 76-й минуте, передает MK.ru.



Первый матч в Краснодаре закончился со счетом – 0:1. Таким образом за счет трех голов, забитых на чужом поле, в следующий раунд вышел российский клуб. Следующим соперником «Краснодара» станет греческий «Олимпиакос». Игры пройдут 20 и 27 августа.

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