Леонардо Ди Каприо признался, что ему стыдно за роль в фильме «Кафе «Донс Плам»

12:40 | 14.08.2019

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо признался, что ему стыдно за одну из своих многочисленных ролей.



Ди Каприо признался, что стыдится своей роли в фильме «Кафе «Донс Плам». По его мнению, эту картину никто не должен видеть, так как в ней он сыграл плохо из-за неопытности.



Это фильм о компании 20-летних парней, которые каждую субботу встречаются в закусочной Лос-Анджелеса с новыми девушками. Ди Каприо сыграл грубого и бесцеремонного Дерека, а Тоби Магуайр более спокойного, но не менее пошлого Яна.



Фильм был снят в 1995 году на черно-белую пленку за шесть дней. Создатели картины хотели повторить успех «Клерков» Кевина Смита, которые вышли в 1994 году.

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