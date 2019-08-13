Россия и мир
12:35 | 14.08.2019
Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свое намерение уйти из политики
По ее словам, после окончания срока она больше не планирует заниматься активной политической деятельностью. Отвечая на вопрос, чем она будет заниматься, Меркель призналась, что хотела бы отдохнуть.
Как напоминает РБК, Ангела Меркель занимает пост канцлера Германии с 2005 года. С 2000 по 2018 год она также была председателем партии «Христианско-демократический союз», но в конце 2018 года ушла с этой должности, однако осталась канцлером.
© «Вечерние ведомости»
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