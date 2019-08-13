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12:35 | 14.08.2019

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свое намерение уйти из политики

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свое намерение оставить политическую деятельность после следующих выборов в бундестаг, которые состоятся в 2021 году. Об этом она сообщила во вторник на встрече с читателями газеты Ostsee-Zeitung в городе Штральзунд на севере страны.

По ее словам, после окончания срока она больше не планирует заниматься активной политической деятельностью. Отвечая на вопрос, чем она будет заниматься, Меркель призналась, что хотела бы отдохнуть.

Как напоминает РБК, Ангела Меркель занимает пост канцлера Германии с 2005 года. С 2000 по 2018 год она также была председателем партии «Христианско-демократический союз», но в конце 2018 года ушла с этой должности, однако осталась канцлером.

© «Вечерние ведомости»

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