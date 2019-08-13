Британский дипломат заявила об отчаянном положении граждан Украины в Крыму

12:29 | 14.08.2019

Жители Крыма с украинским гражданством лишены доступа к базовым услугам. Об этом заявила постоянный представитель Великобритании в Совете Безопасности ООН Карен Пирс. «Я хочу обратить внимание на конкретные регионы, где положение с международным гуманитарным правом отчаянное. Это Украина, так как украинские граждане Крыма лишены доступа к базовым услугам, поскольку не изменили своё гражданство», — сказала британский дипломат на заседании Совета Безопасности ООН.

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