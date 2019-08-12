Россия и мир
11:55 | 13.08.2019
Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве
Напомним, на прошлой неделе силовики начали операцию по задержанию Атамбаева. Они предприняли три попытки штурма его дома, однако возле здания собрались сотни сторонников бывшего лидера Киргизии. Спецназу пришлось применить спецсредства — светошумовые гранаты и резиновые пули, в ответ также был открыт огонь. Один из бойцов погиб, шестеро оказались в заложниках. Всего пострадали 136 человек. Изначально задержать Атамбаева не удалось, но после продолжительных переговоров он сдался.
© «Вечерние ведомости»
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