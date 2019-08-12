11:55 | 13.08.2019

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве и ряде других особо тяжких преступлений, сообщил во вторник, 13 августа, начальник управления Генеральной прокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев, пишет «РИА Новости». Кроме того, он обвиняется в захвате заложников и применении насилия в отношении представителя власти. Экс-главе государства может грозить пожизненное лишение свободы.



Напомним, на прошлой неделе силовики начали операцию по задержанию Атамбаева. Они предприняли три попытки штурма его дома, однако возле здания собрались сотни сторонников бывшего лидера Киргизии. Спецназу пришлось применить спецсредства — светошумовые гранаты и резиновые пули, в ответ также был открыт огонь. Один из бойцов погиб, шестеро оказались в заложниках. Всего пострадали 136 человек. Изначально задержать Атамбаева не удалось, но после продолжительных переговоров он сдался.

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