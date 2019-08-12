Площадь лесных пожаров в Сибири за прошедшие сутки уменьшилась на 6%

11:51 | 13.08.2019

Площадь лесных пожаров в России за прошедшие сутки уменьшилась на 6%, до 266,4 тыс. га. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение ФБУ «Авиалесоохрана». В настоящее время действует 159 пожаров. В Красноярском крае площадь активного горения составляет 135,5 тыс га, а в Иркутской области — 121,6 тыс. га.



Режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров действует в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии и Якутии. По данным Авиалесоохраны, на 2,7 миллиона гектаров никаких противопожарных действий не ведется, отмечает lenta.ru.

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