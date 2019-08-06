15:02 | 7.08.2019

В Копенгагене произошел взрыв у входа в здание Налогового управления. Никто не пострадал. Поврежден фасад здания. По данным полиции, взрыв произошел около 22.00 вечера по местному времени (23.00 мск) во вторник.



«Пока рано говорить, кто именно ответственен за взрыв. Но мы относимся к этому очень серьезно и уже провели широкое и всестороннее расследование вчера вечером», - цитирует издание DR слова инспектора полиции Йоргена Бергена Скова.

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