В Бельгии мужчина случайно купил в баре картину Рембрандта за 500 евро

14:55 | 7.08.2019

Бельгиец случайно приобрел подлинник Рембрандта за 500 евро. Об этом сообщает The Brussels Times. Десять лет назад в баре житель Льежа решил помочь случайному знакомому, у которого были долги.



Спустя десять лет на картину обратил внимание друг покупателя. Ее решили показать эксперту. Оказалось, что портрет может стоить 30 миллионов евро и принадлежать кисти Рембрандта, так как отчетливо прослеживается почерк художника.



Теперь внезапно разбогатевший счастливчик собирается продать картину и пожертвовать часть вырученных средств своему любимому футбольному клубу.

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