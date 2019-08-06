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14:47 | 7.08.2019

Пентагон сообщил о возрождении ИГ в Сирии и в Ираке

В Ираке и Сирии (на подпольном уровне) вновь укрепляет свои позиции запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство» (организация запрещена в РФ), утверждается в докладе министерства обороны США «Непоколебимая решимость».

В докладе анализируется ситуация с 1 апреля по 30 июня 2019 года. В документе говорится, что, несмотря на потерю территорий, ячейки ИГИЛ усиливают партизанскую деятельность. Террористы похищают и убивают людей, а также уничтожают посевы.

«Командование операции на основе информации из открытых источников сообщило, что ИГ, вероятно, сохраняет от 14 тыс. до 18 тыс. членов в Ираке и Сирии, включая до 3 тыс. иностранцев», — приводит РИА Новости сообщение.

© «Вечерние Ведомости»

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