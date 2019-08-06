Россия и мир
14:40 | 7.08.2019
В Великобритании телеведущий заявил, что не надо лечить людей с ожирением
Телеведущий считает, что, если оставить людей с ожирением в покое, это может принести экономическую выгоду и позволит сэкономить средства национальной службы здравоохранения.
По данным британских властей, почти каждый третий взрослый и каждый пятый ребенок до 11 лет страдают от ожирения.
© «Вечерние Ведомости»
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