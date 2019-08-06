В Великобритании телеведущий заявил, что не надо лечить людей с ожирением

14:40 | 7.08.2019

Британский телеведущий Майкл Бюерк заявил, что ожирение — это не болезнь, поэтому лечить людей с лишним весом не надо, сообщает Metro. «Вы толстые, потому что слишком много едите», — написал он в колонке для журнала Radio Times.



Телеведущий считает, что, если оставить людей с ожирением в покое, это может принести экономическую выгоду и позволит сэкономить средства национальной службы здравоохранения.



По данным британских властей, почти каждый третий взрослый и каждый пятый ребенок до 11 лет страдают от ожирения.

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