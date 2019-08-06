Синоптики предупредили москвичей о приближающемся погодном коллапсе

14:36 | 7.08.2019

В Москве ожидается погодный мини-коллапс с грозами и ветром в четверг и пятницу 8 и 9 августа соответственно. Об этом заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, за сутки выпадет 50% месячной нормы осадков, то есть, 77 миллиметров. Также ожидается порывистый ветер до 15-20 метров в секунду.



«Улучшение погоды начнется в канун выходных дней. У нас стихнет ветер. Днем в субботу и воскресенье, если и будут дожди, то местами и кратковременного характера. Дневная температура, если у нас в четверг и пятницу ожидается около 23 градусов, то в субботу и воскресенье будет прохладнее – около 20 градусов, но даже такая двадцатиградусная температура будет восприниматься более комфортной, нежели 21-23 при ветре и дожде», - сказала Позднякова, передает РИА «Новости».

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