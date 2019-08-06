26% детей в России живут в семьях с доходами ниже прожиточного минимума

14:33 | 7.08.2019

В России 26 процентов детей в возрасте до 18 лет живут в семьях с доходами ниже прожиточного минимума. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Росстата «Социально-экономические индикаторы бедности».



Этот показатель в два раза выше, чем в целом по стране — всего в РФ на конец 2018 года бедными считались 18,9 млн человек, или 12,9% населения. Особенно остро проблема бедности детей стоит в сельской местности. По итогам 2017 года 45% детей, живущих на селе, росли в малоимущих семьях, следует из данных Росстата.



Самый высокий процент бедности — среди детей, которые живут в многодетных семьях, — 52,2 процента. «Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты», — пояснила директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малеева.

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