В одном из сел Малгобекского района Ингушетии ввели режим КТО

10:45 | 7.08.2019

В селении Вознесенское в Малгобекском районе Ингушетии в среду утром ввели режим контртеррористической операции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление регионального оперативного штаба.



«По предварительным данным, во время проверки в селе силовики обнаружили боевиков, которые открыли огонь», - сообщил агентству источник в силовых структурах региона.

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