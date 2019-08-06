Росстат назвал ключевые причины незанятости в РФ

10:38 | 7.08.2019

В Росстате выяснили основные причины незанятости в России. Согласно информации за первый квартал 2019 года, среди безработных, имеющих опыт работы (76% от общего числа), 16,1% оставили прежнее место работы в связи с сокращением штатов, ликвидацией предприятия или собственного дела. По собственному желанию уволились 26,6%, передает russian.rt.com. Около 6% безработных оказались незанятыми из-за окончания срока действия срочного договора. А 0,3% стали безработными из-за увольнения из Вооруженных сил.

Кроме того, порядка 24 процента заявили, что вообще никогда не работали, а оставшиеся 26,8 процента безработных россиян сослались на иные причины проблем с трудоустройством, передает РИА «Новости».

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