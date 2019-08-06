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10:24 | 7.08.2019

Петр Порошенко ночью вернулся на Украину

Петр Порошенко вернулся на Украину из Дубая. Его самолет приземлился в аэропорту Жуляны 7 августа в 02:30 по местному времени. Об этом сообщает портал «Страна.ua». Бывшего украинского лидера ждал кортеж из двух автомобилей, на которых тот покинул воздушную гавань.

Порошенко покинул Украину вместе со своей семьей 29 июля. Позднее стало известно, что он отправился в Объединенные Арабские Эмираты и Германию.

Как отмечает iz.ru, отъезд всей семьи на фоне уголовных расследований, фигурантом которых является Порошенко, спровоцировал слухи о его побеге из страны.

© «Вечерние Ведомости»

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