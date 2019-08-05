В Минздраве назвали российские регионы с минимальным количеством онкологов

12:19 | 6.08.2019

В государственных клиниках девяти регионов России работают меньше 20 врачей-онкологов в каждом, из-за чего рак выявляют на поздних стадиях, сообщает РБК со ссылкой на данные статистического сборника Минздрава за 2018 год.



В 22 российских регионах число онкологов меньше 35 человек. Для сравнения: столько врачей этой специальности работают в столичном медицинском управлении Управления делами президента.



Там, где меньше всего онкологов, более 40 процентов онкозаболеваний выявляют на третьей и четвертой стадии, что снижает шансы пациентов на выздоровление.

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