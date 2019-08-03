Президент США Дональд Трамп связал массовые убийства в стране с больной психикой стрелков

12:24 | 5.08.2019

Трамп связал массовые убийства в США с больной психикой стрелков. По словам американского президента, все стрелявшие — серьезно больные люди, передает РБК. Ранее сообщалось, что американский лидер обсудил с директором ФБР Кристофером Реем, главой Минюста Уильямом Барром и конгрессменами возможные способы предотвращения случаев массового расстрела людей.



Как напоминает РИА «Новости», в США в минувшие сутки произошли сразу три случая массовой стрельбы. Сначала в результате нападения на торговый центр Walmart в Эль-Пасо, штат Техас, погибли 20 человек, 26 получили ранения. После этого произошла стрельба в Дейтоне, штат Огайо, погибли девять человек, включая стрелка, еще 26 пострадали. Третий случай произошел на детской площадке в Чикаго, в результате были ранены семь человек.

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