Военные Великобритании опасаются российских малошумных подлодок

12:20 | 5.08.2019

Военные Великобритании опасаются, что сверхтихие российские подводные лодки нового поколения могут действовать незамеченными в британских территориальных водах. Речь идет о подлодках ВМФ России проекта 636 «Варшавянка» (улучшенный класс Kilo по классификации НАТО), пишет газета The Telegraph. Военное ведомство требует выдать больше средств на развитие военно-морского флота.



Как отмечает РИА «Новости», шесть лодок этого проекта уже построены для Черноморского флота. Строительство серии из шести ДПЛ для Тихоокеанского флота завершится в 2022 году.

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