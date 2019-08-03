Эксперты ожидают техническую рецессию в экономике РФ уже в 2019 году

12:12 | 5.08.2019

Экспертов Института экономики роста имени Столыпина предсказали ухудшения в российской экономике, которые могут наступить уже в 2019 году, передает РБК. По мнению экспертов, эффект от национальных проектов окажется слабым и не сможет предотвратить спад в экономике.



Согласно данным Росстата, по итогам первого квартала 2019 года рост ВВП России был на уровне 0,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По мнению специалистов, расти экономике позволил только успех крупных предприятий и госсектора. При этом в секторе малого и среднего бизнеса активность снизилась.



«Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — говорится в документе, на который ссылается РБК.

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