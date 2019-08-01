В США от передозировки наркотиков скончалась внучка Роберта Кеннеди

16:51 | 2.08.2019

22-летняя Сирша Кеннеди-Хилл, внучка бывшего генерального прокурора и сенатора Роберта Кеннеди, младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди умерла в семейном комплексе Кейп-Код, штат Масссачусетс. Предварительно причиной смерти названа передозировка наркотиками.



Эту информацию подтвердил источник Boston 25 News в правоохранительных органах и добавил, что рядом с телом погибшей был обнаружен метадон (опиоид, в медицине применяется как заместитель героина).



Как отмечает rg.ru, смерть Сирши продолжила так называемое «проклятие семьи Кеннеди», одного из главных и мощных политических кланов Америки, которое началось с убийства двух братьев - Джона и Роберта Кеннеди. На эту тему в Соединенных Штатах снят большой документальный фильм.

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