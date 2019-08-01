Восстановление сгоревших в Сибири лесов займёт минимум через 60 лет

16:35 | 2.08.2019

Сибирские леса смогут восстановиться после пожаров минимум через 60 лет, посчитали в Красноярском научном центре Сибирского отделения РАН.



Как сообщила пресс-служба КНЦ, этот процесс займет от 60 до 100 лет в зависимости от местности. Отмечается, что срок восстановления зависит от множества факторов. Например, в Якутии и Эвенкии сосна и лиственница растут до взрослого состояния не менее 100 лет, а на юге Сибири — 60-70 лет.



По последним данным, площадь пожаров в России составляет больше 3 млн гектаров. Большинство из них приходится на Якутию, Красноярский край и Иркутскую область.

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