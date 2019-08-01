Женщинам в Саудовской Аравии разрешили самостоятельно путешествовать

12:00 | 2.08.2019

Женщинам в Саудовской Аравии разрешили самостоятельно получать паспорт для выезда за границу, а также становиться опекуном для несовершеннолетних, передает РИА Новости.



Согласно внесенным в закон изменениям, женщина с 21 года может "самостоятельно получать паспорт без обязательного согласия опекуна, как это было ранее". До этого саудовским женщинам было необходимо получать разрешения опекунов мужского пола для поездок за рубеж. В роли опекуна мог выступать муж, отец или брат. Женщинам также разрешили быть опекуном для несовершеннолетних детей наряду с мужчинами и регистрировать новорожденных в государственных органах.



Резкие послабления в общественной сфере королевства начались после прихода к власти короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в 2015 году, отмечает ren.tv.

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