В Минздраве назвали российские регионы с наибольшим числом абортов

11:54 | 2.08.2019

Больше всего абортов в прошлом году было сделано в Еврейской автономной области, республике Тыва и Сахалинской области, следует из статистического сборника министерства здравоохранения РФ за 2018 год. «Аборты на тысячу женщин фертильного возраста в 2018 году: Еврейская автономная область 35,6, республика Тыва 34,5, Сахалинская область 32,2», — сказано в публикации.



Меньше всего абортов в 2018 году было сделано в республиках Ингушетия и Дагестан, а также в Москве.

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