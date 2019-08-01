В Японии привели в исполнение смертные приговоры в отношении двух человек

11:37 | 2.08.2019

Смертные приговоры в отношении двух человек привели в исполнение в Японии, сообщило агентство Киодо. Отмечается, что смертные приговоры были приведены в исполнение впервые с декабря 2018 года. Другие подробности не сообщаются. При нынешнем правительстве премьер-министра Синдзо Абэ приведено в исполнение уже 38 смертных приговоров.



Напомним, в прошлом году в Японии были повешены участники экстремистской секты «Аум Синрикё», запрещенной в РФ.

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