Премьер-министр РФ Медведев заявил о «доставших» его манипуляциях с госзакупками

11:32 | 2.08.2019

Премьер-министр России Медведев на совещании по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке заявил, что его «достала ситуация» с недобросовестными подрядчиками. «Проблема с подрядчиками, занижение цен на конкурсах - вообще, конечно, эта ситуация, она, как говорят у нас, достала», - заявил Медведев, отметив, что эта проблема наблюдается во всех российских регионах, передает РИА «Новости».



По словам Медведева, поручения по поводу усиления ответственности недобросовестных подрядчиков были даны им уже дважды. Речь шла как об административной ответственности, так и о введении отдельного уголовного состава при манипуляциях во время конкурсов.

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