Для тушения пожаров в Сибири «Авиалесоохрана» попытается искусственно вызвать дожди

17:00 | 1.08.2019

«Авиалесоохрана» приступила к попыткам искусственно вызвать дожди в районах Сибири, где продолжаются лесные пожары. Об этом говорится в сообщении ведомства.



Как отмечает lenta.ru, для проведения работ вылетел специальный самолет-зондировщик Ан-26. Сначала он направится на север Иркутской области, затем — на дозаправку в Усть-Кут. После этого самолет направится в Эвенкийский район Красноярского края, где, по оценкам специалистов, облака пригодны для искусственного вызывания дождя.



По данным на 31 июля, общая площадь лесных пожаров в России увеличилась до трех миллионов гектаров. Режим ЧС введен в пяти регионах.



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