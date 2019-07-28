Рядом с островом Крит произошло землетрясение магнитудой 5,0

16:16 | 31.07.2019

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в среду утром вблизи острова Крит, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Уточняется, что эпицентр землетрясения находился вблизи города Ираклиона. Подземные толчки были зафиксированы в 4:40 по времени UTC (7:40 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 80 км.



«Посольство и консульство [России на острове Крите] в курсе ситуации. Обращений граждан России не поступало. По информации греческих властей, жертв и разрушений нет», — сообщили РБК в посольстве России в Греции.

© «Вечерние Ведомости»