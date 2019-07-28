Две трети россиян считают ВМФ РФ сильнейшим среди флотов ведущих морских держав

16:02 | 31.07.2019

Две трети россиян (67%) считают Военно-морской флот (ВМФ) России сильнейшим среди флотов ведущих морских держав, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в «Интерфакс».



На втором месте, по мнению россиян, американский флот – 40%, а на третьем — китайский – 15%. Также по данным ВЦИОМ, 89% граждан России уверены в том, что наш флот способен защитить морские рубежи в случае реальной угрозы.

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