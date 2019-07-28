На станции «Шатурторф» в Московской области электричка насмерть сбила двух подростков

15:57 | 31.07.2019

На железнодорожной станции «Шатурторф» в Московской области электричка насмерть сбила двух подростков. О происшествии СМИ сообщили представители пресс-службы управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. Смертельные травмы получили мальчики 10 и 14 лет накануне вечером. В МВД добавили, что, согласно предварительной информации, дети перебегали пути перед приближающимся составом.

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