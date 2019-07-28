Первый газ по трубопроводу «Северный поток-2» поступит к полуночи 31 декабря 2019 года

15:46 | 31.07.2019

Первый газ по «Северному потоку-2» поступит к полуночи 31 декабря 2019 года, сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле на пресс-конференции. «Но одно также понятно: запуск этого газопровода очень сильно зависит от того, когда Дания выдаст последнее разрешение», — добавил Зеле.



Также по словам главы австрийской компании, 70% газопровода уже уложены по дну Балтийского моря.

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