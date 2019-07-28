В США эксгумируют останки легендарного гангстера 1930-х годов Джона Диллинджера

11:21 | 31.07.2019

В США по запросу родственников извлекут из могилы для эксгумации останки легендарного гангстера 1930-х годов Джона Диллинджера. Останки захоронены на кладбище в Индианаполисе.



С просьбой о процедуре обратился племянник Диллинджера Майкл Томпсон. Он не раскрывает причину такого решения, однако обещает вернуть останки дяди обратно на кладбище к 16 сентября, передает gazeta.ru.



Как напоминает РИА «Новости», возглавлявший за грабежи и разбои список самых разыскиваемых американских преступников Диллинджер был застрелен агентами ФБР в Чикаго в 1934 году. По данным полиции, возглавляемая им преступная группировка причастна к ограблениям банков, нападению на полицейские участки и убийству 10 человек, в том числе сотрудника полиции.

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