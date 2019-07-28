В Самаре из-за отказа двигателя экстренно приземлился Sukhoi Superjet 100

11:18 | 31.07.2019

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», летевший из Краснодара в Тюмень, экстренно сел в Самаре, сообщила Куйбышевская транспортная прокуратура.



«Экипаж связался с диспетчерами и доложил о вибрации в двигателе. Позже левый двигатель вовсе вышел из строя. Было решено прервать полет и совершить посадку в Самаре», — сказал источник в органах управления воздушным движением.



На борту находилось 95 человек, включая двоих детей.

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