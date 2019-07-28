У британской королевы Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве

11:08 | 31.07.2019

Британская королева Елизавета II является собственницей четырех квартир в Москве общей стоимостью 587 млн руб. Об этом сообщает telegram-канал Baza со ссылкой на данные Росреестра. Все они расположены в доме № 10 в 1-м Обыденском переулке.



В документах Росреестра собственником жилья указана «Ее Величество королева, правящая в Канаде». Три квартиры были куплены в 2002 году у компании «ПКФ Фронт», еще одна — в 2003 году у бизнесмена Андрея Рокецкого.



Сама королева в квартирах никогда не была. Здесь проживают сотрудники канадского посольства, которое расположено в десяти минутах ходьбы, в Староконюшенном переулке, уточняет Baza.

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