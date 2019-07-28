Бывший замгенпрокурора Украины призвал решать конфликт в Донбассе «жестким» путем

11:04 | 31.07.2019

Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша рассказал о необходимости решать конфликт в Донбассе «жестким» путем. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина», передает РИА Новости.



«Нельзя в стране, где более 15 тысяч жертв, рассказывать, что власть должна идти договариваться с Россией. Есть милитарный путь… Убивать всех, кто взял в руки оружие. Если кто-то коллаборанты, то пожалуйста, чемодан-вокзал-Россия», — заявил Голомша.



Напомним, ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что военные будут жёстко реагировать на обстрелы. При этом он подчеркнул, что на дипломатическом уровне Киев продолжит настаивать на прекращении огня.

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