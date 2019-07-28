Путин подписал закон, упрощающий получение номеров для автомобилей

10:55 | 31.07.2019

Путин подписал закон, который позволит самостоятельно получать автомобильные номера у производителей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал правовой информации.



Так, регистрация возможна как с выдачей государственных знаков, так и с последующим их самостоятельным получением у изготовителя. Согласно документу, компании будут нести ответственность за искажение регистрационных данных и за нарушение правил госрегистрации, передает РБК.



Документ вступит в силу с 1 января 2020.

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