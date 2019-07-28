Дональд Трамп заявил о планах заключить с РФ сделку по вооружениям

10:46 | 31.07.2019

Вашингтон рассчитывает достичь договоренностей с Москвой в сфере контроля над вооружениями, сообщил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу C-Span.



«Я думаю, мы заключим сделку с Россией, где у нас будет контроль над вооружениями, потому что мы добавляем в нее то, что нам не нужно», — сказал он. Трамп добавил, что Китай пытается догнать США, однако все равно отстает.



Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что США официально выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в пятницу, 2 августа, отмечает iz.ru.

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